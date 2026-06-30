NS: 9 miljoen kilometer gereisd met tijdelijk kortingsabonnement

UTRECHT (ANP) - NS-reizigers met het tijdelijke kortingsabonnement hebben in de eerste twee weken meer dan 9 miljoen kilometer afgelegd. Dat meldt de Nederlandse spoorbeheerder.

Met het Nederland Dal Vrij Trein-abonnement kunnen reizigers voor 49 euro per maand onbeperkt in de daluren reizen. Die proef duurt tot eind augustus en wordt deels bekostigd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Normaal kost zo'n abonnement 128 euro, maar het ministerie legt de overige 79 euro bij.

Tot nu toe hebben 175.000 mensen zo'n zomerabonnement aangeschaft. 20 procent van hen had eerder geen abonnement. Anderen hebben een eerder abonnement omgezet naar dat met korting.

Dinsdag is de laatste dag om de kaart aan te schaffen, voor wie er de volle twee maanden gebruik van wil maken.