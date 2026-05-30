Vincent Croiset heeft last van neuropathie in voeten

Acteur Vincent Croiset heeft last van neuropathie, een aandoening waarbij zenuwen beschadigd raken of niet goed functioneren. Dat vertelt hij in een video op Instagram.

"Ik heb al een paar van mijn bijwerkingen gedeeld, huidverkleuring, mijn haar wordt wat dunner, maar ik heb nog een klacht en dat is dat ik heel veel last heb van mijn voeten en dat noemen ze neuropathie", vertelt Croiset, bij wie vorig jaar kanker werd vastgesteld. "Dat houdt in dat ik de uiteindes van vooral mijn voeten niet voel. Ik voel eigenlijk de onderkant van mijn voeten niet meer."

De 53-jarige acteur zegt dat de klachten niet pijnlijk zijn, "maar het is wel echt irritant. Ik heb al acupunctuur geprobeerd, ik heb er medicijnen voor, maar dat werkt allemaal niet echt." Croiset vraagt zijn volgers om advies. "Ik wil er graag van af, van die gekke voeten. Het is ook een reden dat ik laatst ben omgevallen, omdat ik die voeten niet zo goed voel. Alle tips zijn welkom."