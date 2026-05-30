Star Wars-editor Marcia Lucas (80) overleden

De Amerikaanse filmeditor Marcia Lucas is woensdag op 80-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat heeft een advocaat van haar familie bevestigd aan vakblad Variety.

Lucas was vooral bekend als de Oscarwinnende editor van de eerste Star Wars-film uit 1977 van haar toenmalige echtgenoot, filmmaker George Lucas. Ze kreeg ook een Oscarnominatie voor haar werk aan American Graffiti en werkte mee aan films als Return of the Jedi, Taxi Driver, Alice Doesn't Live Here Anymore en New York, New York.

Volgens haar familie zal Lucas worden herinnerd als een "briljante verhalenverteller" en een pionier voor vrouwen in de filmwereld. "Haar invloed op film is onuitwisbaar, maar degenen die haar het beste kenden, zullen zich herinneren hoe zij het leven levendiger, mooier, leuker en liefdevoller maakte", aldus de verklaring.