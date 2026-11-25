Vincent Croiset gaat zijn overleden vader Jules "heel erg missen". De 54-jarige acteur reageerde woensdag op Instagram op het overlijden van zijn vader, die hij zelf Maupie noemde. "Ik ben ongelooflijk trots op zijn roemruchte carrière in de theater-, film- en televisiewereld", schrijft Croiset, die zelf als acteur onder meer speelde in Gooische Vrouwen en Goede Tijden, Slechte Tijden.

Jules Croiset overleed maandagavond op 89-jarige leeftijd. Zijn familie bracht zijn dood woensdagochtend naar buiten. Vincent Croiset spreekt op Instagram over zijn "trotse vader, en geweldige opa voor mijn kinderen, schoonvader voor mijn lieve Tina en een zeer liefhebbende echtgenoot voor mijn moeder Puck". Vincent Croiset is getrouwd met actrice Tina de Bruin.

Jules Croiset was naast acteur vooral bekend als stemacteur. "Zijn stem kunnen we gelukkig nog altijd horen in de vele tekenfilms die hij heeft ingesproken, bovenal als Hugo van den Loonsche Duynen van Villa Volta in de Efteling", aldus Croiset.