Ariana Grande brengt een documentaire en concertfilm uit over haar Eternal Sunshine-tour. De films verschijnen in de Verenigde Staten op 11 en 12 december op streamingdienst Peacock. Dat meldt onder meer Rolling Stone. Of deze ook in Nederland te zien zullen zijn, is niet bekend.

In de documentaire The Eternal Sunshine Diaries: The Making of the Tour wordt de 33-jarige zangeres gevolgd in de dertig dagen voor de start van haar tournee. Volgens de streamingdienst krijgen kijkers "een intiem inkijkje in haar creatieve proces" in aanloop naar de shows. Ook is te zien hoe Grande in die periode werkte aan haar achtste studioalbum Petal. De zangeres is bij beide producties betrokken als uitvoerend producent.

The Eternal Sunshine Tour was Grandes eerste tour sinds 2019. De concertreeks ging in juni van start in Oakland en eindigde in september in Londen. De zangeres liet weten dat de tournee voorlopig haar laatste zou zijn.