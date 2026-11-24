Violist Diamanda La Berge Dramm krijgt begin volgend jaar de Nederlandse Muziekprijs uitgereikt. Minister Rianne Letschert overhandigt de prijs op 3 februari in het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam, meldt de organisatie. La Berge Dramm stelt die avond zelf het programma samen.

De Nederlandse Muziekprijs is een onderscheiding van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Fonds Podiumkunsten. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan musici "die zich onderscheiden door uitzonderlijk artistiek vakmanschap, muzikale visie en betekenis voor het Nederlandse muziekleven", aldus de organisatie.

Volgens de jury kiest La Berge Dramm "consequent haar eigen artistieke route". "Met haar veelzijdige praktijk, waarin uitvoering, compositie, improvisatie, stem, elektronica en performance samenkomen, geeft zij op eigenzinnige wijze vorm aan de toekomst van de klassieke muziek", aldus de jury.

In 2025 ontving accordeonist Vincent van Amsterdam de onderscheiding. Ook onder meer pianist Thomas Beijer, harpist Remy van Kesteren en violist Janine Jansen wonnen eerder de Nederlandse Muziekprijs.