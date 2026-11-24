BAKOE (ANP) - Frenkie de Jong is klaar voor het uitduel van FC Barcelona met het Azerbeidzjaanse Sabah FC van woensdag. "Ik voel me nu goed, ik ben sterk. Ik heb veel vertrouwen in mezelf", zei de Oranje-middenvelder een dag voor de wedstrijd in Bakoe.

De Jong (29) miste vorige week de laatste wedstrijd van het Nederlands elftal in de Nations League tegen Duitsland (5-0-nederlaag) door een verrekking van een spier bij zijn heup. Hij speelde zondag namens zijn club als laatste man tijdens de 3-2-zege op Villarreal.

Barcelona mist tegen Sabah wel aanvaller Lamine Yamal. De Spaanse international heeft last van zijn rechterenkel, maar is mogelijk dit weekend alweer inzetbaar tegen Deportivo La Coruña.

'Selectie vol talent'

"De afwezigheid van zo'n speler merk je altijd", zei De Jong tegen de pers. "Maar we hebben een selectie vol talent en zeer goede spelers, dus we zijn in staat om morgen ook zonder hem te winnen."

De koploper van Spanje heeft na vier duels in de Champions League 9 punten, 6 punten meer dan Sabah.