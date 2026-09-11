De Noorse violist Arve Tellefsen heeft excuses aangeboden omdat het alarm van zijn telefoon woensdag klonk tijdens de minuut stilte voorafgaand aan de afscheidsdienst voor koning Harald in de Domkerk in Oslo. Tegenover Aftenposten bevestigt de 89-jarige muzikant dat het zijn telefoon was.

"Het was natuurlijk erg kwalijk dat dit gebeurde tijdens de minuut stilte. Het spijt me ten zeerste", aldus Tellefsen. De violist zegt dat hij zijn mobieltje op vliegtuigstand had gezet, maar was vergeten dat er nog een alarm stond ingesteld. "Ik gebruik medicijnen en om 13.00 uur ging het alarm af omdat ik dan meestal mijn medicatie inneem."

Het fragment waarin het alarm te horen was, werd in veel Noorse en buitenlandse media gedeeld. Hoewel Tellefsen het heel vervelend vindt, denkt hij dat koning Harald het niet erg zou hebben gevonden. "Hij was een man met gevoel voor humor."