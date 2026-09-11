Zweeds koningspaar steunt Noorse royals na overlijden Astrid

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden hebben vrijdag hun steun betuigd aan de Noorse koninklijke familie na het overlijden van prinses Astrid. "We denken met warmte terug aan prinses Astrid en betuigen ons medeleven aan de kinderen van de prinses en hun families, evenals de hele Noorse koninklijke familie in deze moeilijke tijd", staat in een verklaring van het Zweedse hof.

Het koningspaar schrijft ook over de laatste keer dat ze de prinses spraken. "Een paar dagen geleden kregen we nog de kans om prinses Astrid te zien en met haar te praten in verband met de begrafenis van koning Harald - een ontmoeting die wij zeer op prijs stelden", laten Carl Gustaf en Silvia weten. Woensdag vond de uitvaart plaats van koning Harald, de jongere broer van de prinses.

Prinses Astrid overleed vrijdag op 94-jarige leeftijd in Oslo.