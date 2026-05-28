Vlamingen keren terug in nieuw seizoen Expeditie Robinson

Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson wordt na ruim tien jaar weer een reeks met kandidaten uit Nederland en Vlaanderen. RTL slaat daarvoor de handen ineen met de Vlaamse zender VTM, is donderdag bekendgemaakt.

Welke bekenden dit jaar meedoen, is nog niet bekend. Het Nederlandse presentatieduo Nicolette Kluijver en Edson da Graça blijft intact. De twee krijgen versterking van de Vlaamse Camille Vanuxem, die de kandidaten als reporter volgt.

Expeditie Robinson was tussen 2000 en 2012 jarenlang een programma dat Nederland en Vlaanderen samen maakten. Vanaf 2013 waren er uitsluitend Nederlandse kandidaten.