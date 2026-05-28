Harald bedroefd door verslechterde toestand Mette-Marit

De Noorse koning Harald noemt het erg verdrietig dat de gezondheidstoestand van zijn schoondochter, kroonprinses Mette-Marit, achteruit is gegaan. "Ze is ernstig ziek, daar is geen twijfel over mogelijk", zei Harald tijdens een persconferentie in Askvoll.

De Noorse omroep NRK had gevraagd hoe de koning de situatie van de kroonprinses had ervaren. Daarop noemde de koning het volgens persbureau NTB erg triest. Artsen hadden al gezegd dat haar situatie zou verslechteren, maar Harald zei dat ze hoopten dat het pas over een tijdje zou gebeuren en niet nu.

Mette-Marit lijdt aan longfibrose, een chronische longaandoening. Eerder meldde het hof dat zij een longtransplantatie nodig heeft. Onlangs verscheen zij met zuurstofondersteuning bij officiële werkaangelegenheden. Haar officiële activiteiten zijn teruggeschroefd.