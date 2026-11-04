Ongehoord Nederland (ON!) heeft woensdag 11 november een gesprek op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het voortbestaan van de omroep. Daar zal onder meer omroepbaas van ON! Peter Vlemmix een mondelinge toelichting geven over waarom de licentie van ON! niet ingetrokken moet worden, meldt Vlemmix aan het ANP.

"Daarna ligt de bal bij de minister", aldus Vlemmix. Volgens hem breekt een "kritieke fase" aan wat betreft de toekomst van de omroep.

In september werd bekend dat minister Rianne Letschert de erkenning van Ongehoord Nederland in wil trekken. Het besluit volgde na een fragment uit een online programma van ON! waarin goedkeurend over Hitler werd gesproken. Het Commissariaat van de Media schreef daarop een brief waarin stond dat de minister de licentie van ON! kan intrekken, omdat in september 2025 twee sancties waren opgelegd door de mediawaakhond.