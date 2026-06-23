Volgens losgeldbrief is moeder Savannah Guthrie overleden

Volgens een losgeldbrief die enkele dagen na de verdwijning van Nancy Guthrie werd verstuurd, is de Amerikaanse vrouw overleden. CNN meldt op basis van bronnen dicht bij het onderzoek naar de ontvoering van de 84-jarige moeder van tv-presentatrice Savannah Guthrie dat haar dood in een losgeldbrief werd aangekondigd.

De moeder van de presentatrice van het NBC News-programma Today verdween eind januari uit haar huis in Tucson. Kort na haar verdwijning kregen haar familieleden en Amerikaanse media een losgeldbrief waarin om miljoenen dollars in de vorm van cryptocurrency werd gevraagd. Volgens CNN volgde enkele dagen later een tweede brief, waarin de kidnappers zeiden dat de vrouw was overleden en dat dit niet hun bedoeling was geweest.

De familie van Guthrie kwam daarop met een emotionele video, waarin ze zeiden "het bericht te hebben ontvangen en te begrijpen". De inhoud van de tweede losgeldbrief was bekend bij CNN en een lokaal tv-station, stelt CNN, maar de media stemden in met een verzoek van de autoriteiten om hier niet over te publiceren.

De moeder van Guthrie kampte met gezondheidsproblemen. De politie zegt dat het onderzoek naar de verdwijning van Guthrie nog gaande is. De FBI wilde niet op vragen van CNN reageren.