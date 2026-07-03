De bioscoopsector organiseert van 18 tot en met 27 september de Bioscoop 10-Daagse. Tijdens deze actieweek organiseren meer dan 150 bioscopen in Nederland speciale voorpremières en evenementen om films meer onder de aandacht te krijgen. Tussen 21 en 24 september krijgt iedere bezoeker een tweede bioscoopkaartje cadeau om iemand mee te nemen naar de film.

Onder meer de films Downtown, Hallowiebe en Shaun The Sheep gaan tijdens de Bioscoop 10-Daagse in voorpremières. De actieweek is in het verleden vaker georganiseerd. Maar het is voor het eerst dat bijna alle bioscopen en filmhuizen in Nederland meedoen. Voor films in speciale zalen, zoals IMAX, moeten mensen een toeslag betalen.

Voor de Bioscoop 10-Daagse trekken alle partijen in de filmsector samen met elkaar op. Bioscopen, distributeurs en het Nederlands Filmfonds hebben de campagne samen vormgegeven. "In een tijd waarin streaming, sociale media en individualisering een steeds grotere rol spelen, wil de sector juist investeren in gedeelde ervaringen en mensen met elkaar in contact brengen", stellen zij.