Rutger van Barneveld staat voor het eerst bovenaan de Single Top 100 met zijn nummer Zwoele Zomernachten. De zanger stoot daarmee het WK-anthem van Shakira en Burna Boy van de troon, dat vorige week nog de lijst aanvoerde, meldt samensteller GfK.

Het zomernummer debuteerde twee weken geleden nog op de veertigste plaats in de hitlijst, maar klom vorige week al naar de tweede plek. Voor Van Barneveld is het de hoogste notering tot nu toe in de Single Top 100.

Roxy Dekker is de hoogst genoteerde nieuwkomer van deze week. Haar nieuwste nummer Superstar komt binnen op de vierde plaats. Mi Chico van DJ Goja is de grootste stijger van de week. Het nummer staat op de 51e plek, een stijging van 44 plaatsen vergeleken met een week eerder.

Single Top 100 week 27

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (2) Rutger van Barneveld - Zwoele Zomernachten

2. (1) Shakira & Burna Boy - Dai Dai

3. (3) Mauvais djo - Pilé

4. (-) Roxy Dekker - Superstar

5. (4) Justen de Wildt - Cheerio

6. (5) Idaly, Ronnie Flex & Frenna - POPULAIR

7. (6) Robert van Hemert & Donnie - Moët Dat Nou

8. (8) ANOTR feat. Ultra 54 - Talk To You

9. (7) Robert van Hemert - Zandloopster

10. (9) Hugel & Solto - Jamaican (Bam Bam)