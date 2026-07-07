De Amerikaanse actrice Mariska Hargitay presenteert dit jaar de uitreiking van de Emmy Awards. De actrice, bekend van haar rol als Olivia Benson in de serie Law & Order: Special Victims Unit, is de eerste vrouw die de uitreiking presenteert sinds Jane Lynch in 2011.

Voor de 62-jarige Hargitay is het podium van de Emmy Awards niet nieuw. Voor haar rol in Law & Order SVU werd zij acht keer genomineerd voor de prijs van beste actrice in een dramaserie. Ze won het beeldje in 2006.

De actrice noemt het een "grote eer" dat zij de 78e Emmy Awards mag presenteren. "Of het nu gaat om een ​​acteur of regisseur, een kostuumontwerper of geluidsontwerper: we mogen ons allemaal gelukkig prijzen dat we bijdragen aan het maken van televisie die ons verbindt", zegt Hargitay.

De Emmy Awards worden op 14 september uitgereikt. De uitreiking van de Creative Arts Emmy Awards vindt een week eerder plaats, op 5 en 6 september.