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WK voetbal voorbij voor geblesseerde Belg Onana

07 jul , 21:04Voetbal
anp070726195 1
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SEATTLE (ANP/BELGA) - België kan tijdens het WK voetbal geen beroep meer doen op Amadou Onana. De middenvelder heeft tijdens de gewonnen wedstrijd tegen de Verenigde Staten in de achtste finales (4-1) een zware knieblessure opgelopen.
De medische onderzoeken hebben helaas bevestigd dat Amadou een scheur in de voorste kruisband heeft opgelopen, zei de Belgische teamarts in een verklaring van de Belgische bond (KBVB). "Dat is bijzonder zwaar nieuws, zowel voor hem persoonlijk als voor de ploeg."
België treedt vrijdag om 21.00 uur Nederlandse tijd in de kwartfinales van het WK aan tegen Spanje in het Los Angeles Stadium.
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