Voor première 25.000 kaarten verkocht voor musical Paul de Leeuw

De nieuwe cabaretmusical We zijn toch familie heeft nog voor de première meer dan 25.000 tickets weten te verkopen. De musical van schrijver Maarten Hopman, met onder meer Paul de Leeuw in de cast, werd daarom bekroond met de VVTP Gouden Ticket Award. De cast werd tijdens de repetities verrast met de onderscheiding.

In We zijn toch familie staat de oer-Hollandse familie Polman centraal, die op initiatief van dochter Hannah samenkomt voor een familieweekend op de Veluwe. Naast De Leeuw spelen Annick Boer, Renée de Gruijl, Martijn Kardol en Bart van Veldhoven rollen.

Tijdens de Musical Awards: The Kick-Off op 30 augustus krijgt het publiek een eerste voorproefje, daarna beginnen de try-outs. De première is op 7 oktober in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. Daarna is de musical in theaters door heel Nederland te zien.