Ajax begint met Tolu aan thuisduel met FC Sion

AMSTERDAM (ANP) - Ajax begint met Tolu Arokodare aan de thuiswedstrijd tegen FC Sion om een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. De spits krijgt de voorkeur boven Marcos Leonardo, die op de bank zit als het duel om 20.00 uur begint.

De 25-jarige Tolu verschijnt voor het eerst aan de aftrap voor Ajax na een aantal goede invalbeurten. Hij vormt een aanval met Abdellah Ouazane en Steven Berghuis.

Youri Regeer, Julian Brandt en Davy Klaassen zijn de middenvelders van Ajax. Doelman Marc ter Stegen leidt een defensie met Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas en Caio Henrique.

Ajax verdedigt een voorsprong van 4-2 in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA.