Joke van Leeuwen schrijft dit jaar het Nationale Voorleeslunchverhaal. Op 2 oktober wordt het verhaal van Van Leeuwen door heel Nederland voorgelezen aan ouderen, maakte Ronald Giphart zaterdag bekend in het programma De Taalstaat op NPO Radio 1, waar Van Leeuwen te gast was. Het verhaal heet Toen Rosa een brood ging kopen.

Volgens de auteur gaat het verhaal over de verlangens om aangeraakt te worden en serieus genomen te worden. "Twee dingen waarvan ik denk dat ouderen dat wel herkennen."

Van Leeuwen moet denken aan haar moeder, van wie de ogen achteruitgingen toen ze ouder werd. "Ze heeft me een keer getelefoneerd van: 'Hoe ging dat verhaal ook alweer van Leo Pleysier; Wit is altijd schoon?' En toen heb ik door de telefoon het hele verhaal voor haar voorgelezen." Volgens de 73-jarige Van Leeuwen is voorlezen "intiem, prettig en leuk".

Het verhaal wordt op Nationale Ouderendag voorgelezen door bekende Nederlanders en vrijwilligers in buurthuizen, bibliotheken en zorginstellingen. Ook verschijnen versies in braille en in eenvoudige taal en wordt het vertaald naar het Fries en Papiaments.