TER APEL (ANP) - Het Rode Kruis plaatst vier extra tenten op het grasveld voor de ingang van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De tenten zijn bedoeld om wachtende asielzoekers beschutting te geven tegen regen en wind, niet om 's nachts in te slapen.

Op het grasveld stonden al drie stevige pagodetenten en daar worden zaterdag vier wat grotere exemplaren naast geplaatst. Deze tenten worden ook deels aan de zijkanten afgesloten.

Zaterdag is de tweede dag dat het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem in werking is. VluchtelingenWerk hield vanwege de invoering rekening met extra drukte bij het overvolle aanmeldcentrum. Bovendien was er vrijdag sprake van een storing, waardoor de dag volgens de hulporganisatie "onrustig" verliep.

In de nacht van vrijdag op zaterdag sliepen 119 asielzoekers in de nachtopvang in de Wijk en Zwolle, ongeveer het dubbele van de nacht ervoor. Hoeveel mensen aankomende nacht in de noodopvang moeten slapen, is nog onbekend. Voor het aanmeldcentrum wachtten rond 13.00 uur tientallen asielzoekers.