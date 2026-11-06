Het voormalige Playboy-model Karissa Shannon wil haar nog ongeboren zoon heel anders opvoeden dan hoe Hugh Hefner was, de in 2017 overleden oprichter van Playboy. De 37-jarige Shannon, die onlangs bekendmaakte zwanger en verloofd te zijn, vertelt aan Page Six dat ze haar zoon wil leren vrouwen met respect te behandelen.

"Ik wil dat hij het tegenovergestelde wordt van wat Hefner uitstraalde", zegt Shannon. "Ik wil dat hij een gentleman wordt, goede manieren heeft en zijn hart volgt." Het model verwacht een jongen, die ze de naam Genesis wil geven.

Shannon woonde samen met haar tweelingzus Kristina van haar achttiende tot haar twintigste in de Playboy Mansion. De zussen hebben Hefner eerder beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze week vertelde Karissa aan Page Six dat Hefner haar en haar zus zou hebben geprobeerd te dwingen tot seksuele handelingen met elkaar. Volgens Shannon hebben de zussen dat nooit daadwerkelijk gedaan.

De identiteit van haar verloofde houdt Shannon voorlopig geheim. Ze omschrijft hem als een liefdevolle en begripvolle man die haar steunt.