SINT-TRUIDEN (ANP) - De Belgische voetbalclub STVV uit Sint-Truiden heeft Jonas De Roeck als de nieuwe hoofdtrainer aangesteld. Hij is de opvolger van de eerder deze week ontslagen Frédéric De Meyer. De Roeck neemt per direct de trainingen over van assistent Sepp De Roover, die donderdag op de bank zat bij de 1-1 van STVV tegen het Noorse SK Brann.

De 46-jarige De Roeck begint aan zijn tweede periode als trainer bij Sint-Truiden, dat op 10 december tegen Ajax speelt in de Conference League. De Belgische oud-voetballer was in het seizoen 2017/2018 ook hoofdtrainer van STVV.

De clubleiding stuurde De Meyer weg om de slechte resultaten. STVV is in de hoogste Belgische profdivisie na vijf nederlagen op rij weggezakt naar de vijftiende plaats met 8 punten uit tien wedstrijden.