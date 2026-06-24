Voorstelling Huus van Twente uitgesteld door hitte

De voorstelling Huus van Twente van actrice Johanna ter Steege en acteur Stefan de Walle gaat deze week niet door in Denekamp, meldt de producent Stichting Op Twentse Groond woensdag. De voorstellingen, die gepland stonden van 24 tot en met 28 juni, zijn uitgesteld tot eind augustus vanwege de verwachte extreme hitte.

"Dit is een uitzonderlijke situatie. Een producent zegt niet zomaar een volledige speelweek af. Maar de gezondheid en het welzijn van onze bezoekers, medewerkers en acteurs staan voorop", laat de organisatie weten. "Onder deze omstandigheden en op deze locatie vinden wij het niet verantwoord om de voorstellingen door te laten gaan."

Volgens de producent lopen de temperaturen de komende dagen op tot ruim boven de 35 graden, waardoor onvoldoende kan worden gegarandeerd dat de omstandigheden voor publiek en cast veilig en comfortabel blijven. Kaartkopers worden rechtstreeks geïnformeerd over de nieuwe speeldata.