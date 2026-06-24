Toch weer asielzoekers Ter Apel in de nachtopvang, nu in Zwolle

TER APEL (ANP) - Na een aantal dagen zonder noodnachtopvang was het in de nacht van dinsdag op woensdag toch weer nodig om asielzoekers op te vangen voor wie geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis brachten 36 mensen de nacht door in de opvang in Zwolle.

Sinds 20 mei werden groepen asielzoekers per bus naar andere locaties gebracht om de nacht door te brengen, omdat er onvoldoende plek was in Ter Apel. Sinds afgelopen vrijdag was die nachtopvang enkele nachten niet meer nodig, omdat er weer even voldoende plek was in het aanmeldcentrum.

Dat de nachtopvang van dinsdag op woensdag toch weer nodig was, betekent volgens het Rode Kruis ook dat mensen overdag weer buiten moeten wachten op het grasveld voor de ingang. "Met de temperaturen die er vandaag en de komende dagen worden verwacht, is dat niet alleen onwenselijk, maar ook echt zorgwekkend." Het Rode Kruis heeft tenten staan als beschutting tegen de zon en hulpverleners delen eten en water uit.