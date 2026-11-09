De VPRO heeft een digitaal noodpakket ontwikkeld voor als het internet plotseling niet meer beschikbaar is. Het pakket bestaat onder meer uit een offline kaart en Wikipedia, een lokaal AI-model, een medisch handboek en entertainment, meldt de omroep maandag.

Het digitale noodpakket verschijnt naar aanleiding van de Bureau Buitenland-special De week dat niks meer werkt, die te zien is op NPO Start. Daarin wordt onderzocht hoe kwetsbaar Europa is geworden door zijn afhankelijkheid van technologie uit de Verenigde Staten en China.

Gebruikers kunnen het digitale noodpakket via de site van de VPRO downloaden, met daarin vermaak zoals de programma's Plakshot en De week van Merijn. De omroep benadrukt dat het geen volledig crisis- of noodpakket is, en ook niet het reguliere noodpakket vervangt dat de overheid adviseert. "Het is bedoeld als toegankelijk vertrekpunt om mensen bewust te maken van onze digitale afhankelijkheid en om digitale zelfredzaamheid te vergroten", aldus de VPRO.