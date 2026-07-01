Tommy Wieringa is deze zomer de vierde gast in het programma VPRO Zomergasten. De schrijver van onder meer de bestseller Joe Speedboot is op zondagavond 16 augustus te gast in het laatste seizoen van het interviewprogramma waarin bekende Nederlanders geïnterviewd worden aan de hand van hun ideale televisieavond.

"Als het lukt om aan de hand van vrijdenkers, kunstenaars en vrijheidslievende kozakken de noodzaak van autonomie en verbeelding over te brengen, plus hartstocht en ontroering, dan is mijn televisieavond geslaagd", aldus Wieringa over zijn deelname aan het programma.

De in Goor geboren Wieringa brak in 2005 door met de roman Joe Speedboot. Sindsdien ontving hij onder meer de Libris Literatuur Prijs voor Dit zijn de namen (2012) en de BookSpot Literatuurprijs voor De heilige Rita (2017). In 2014 schreef hij het Boekenweekgeschenk. In 2023 verscheen zijn meest recente roman, het familie-epos Nirwana.

Tot nu toe werden cabaretier Peter Pannekoek, journalist Nasrah Habiballah en artiest Merel Pauw/Elmer al aangekondigd voor het interviewprogramma van Janine Abbring.