MEXICO-STAD (ANP) - Mexico heeft in de nacht van dinsdag op woensdag de hoop om als één van de drie gastlanden van het WK voetbal te stunten levend gehouden. Het elftal van bondscoach Javier Aguirre won in de zestiende finales in een uitzinnig en volledig gevuld Mexico City Stadium overtuigend met 2-0 van Ecuador. Mexico is al sinds 2013 ongeslagen in het iconische stadion waar in 1970 en in 1986 de WK-finale werd gespeeld.

Mexico speelt in de nacht van zondag op maandag opnieuw in Mexico-Stad tegen de winnaar van Engeland - DR Congo om een plek bij de laatste acht op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dat is het laatste duel op dit WK in Mexico. Vanaf de kwartfinales vinden alle wedstrijden plaats in de VS.