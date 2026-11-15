De vriendin van de overleden zanger Ben Saunders, Janita Engels, weet niet hoe ze zonder hem verder moet. "Ik vind het veel… Ons leven was zo verweven dat het voelt alsof ik alles op een half brein en een leeg hart moet doen", schrijft ze zondag op Instagram, precies twee maanden na zijn overlijden.

"Ik voel me gevangen in de nacht van 14 op 15 september", deelt Engels. Saunders werd twee maanden geleden als vermist opgegeven, waarna de politie een grote zoekactie begon. Op 15 september werd zijn lichaam gevonden. "Paniek, zoeken, roepen, onrust, schreeuwen… waar ben je!", herinnert ze zich.

"Ik kook niet meer. Al twee maanden niet", vervolgt de moeder van de 9-jarige Benji. "Ik! Die normaal de helft van de dag in de keuken sta, in opperbeste stemming. Eten smaakt me niet meer. De glans is ervan af. Van voedsel, maar eigenlijk van alles. Done, klari." Engels schrijft verder dat ze het "wel kan. Maar dan wel met jou… Dus hoe doe ik dit dan?"

Saunders was vader van de 9-jarige Benji en bonusvader voor de 18-jarige dochter van Engels. Saunders had ook een dochter uit een eerdere relatie.