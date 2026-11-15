HAMBURG (ANP/DPA) - Voetballer Mario Vušković heeft na een dopingschorsing van vier jaar zijn rentree gemaakt bij Hamburger SV. De Kroaat werd zondag in een oefenwedstrijd tegen Hajduk Split emotioneel onthaald door de fans van de huidige nummer 11 van de Bundesliga.

De sportrechtbank van de Duitse voetbalbond DFB achtte in maart 2023 bewezen dat Vušković het bloeddopingmiddel epo had gebruikt. De schorsing ging met terugwerkende kracht in op 15 november 2022.

De zaak sleepte zich lange tijd voort in Duitsland omdat er onenigheid was over de wijze waarop de dopinganalyse was uitgevoerd. HSV voerde in de zaak liefst vier deskundigen op die de uitslag van de dopingcontrole betwistten.

1467 dagen na zijn laatste wedstrijd voor Hamburger SV mocht Vušković weer voetballen. Onder luid applaus werd de 24-jarige verdediger in de 65e minuut gewisseld.