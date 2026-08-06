Influencer Myron Koops heeft een hartritmestoornis. Dat deelde de 29-jarige partner van youtuber Enzo Knol donderdag op Instagram. De hartritmestoornis is volgens haar cardioloog ongevaarlijk.

Koops deelde in mei een video op TikTok waarin ze haar zorgen uitte over haar hartslag. Haar hartslagmeter gaf tijdens het sporten hoge waarden aan. Volgens de 29-jarige influencer kwamen de klachten na haar zwangerschap. Een arts vertelde haar toen al dat ze waarschijnlijk een hartritmestoornis had.

Een holteronderzoek, waarbij er plakkers op de borst worden geplaatst om het hartritme te meten, heeft nu uitgewezen dat Koops inderdaad een hartritmestoornis heeft. De influencer zegt blij te zijn dat er iets is gevonden, maar tegelijkertijd baalt ze ook van de diagnose. Koops gaat met haar cardioloog kijken om wat voor hartritmestoornis het precies gaat.