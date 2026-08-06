CAÏRO (ANP) - De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft donderdag zijn herhaalde steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De positie van Infantino ligt onder vuur door het, inmiddels ingetrokken, investeringsplan rond het WK voetbal.

"Het uitvoerend bestuur van de CAF heeft zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino unaniem opnieuw bevestigd en bedankt hem voor zijn steun voor het Afrikaanse voetbal", staat in een verklaring op de site van de CAF.

De Afrikaanse bond zegt verder achter de meest recente uitleg van Infantino en Mattias Grafström, secretaris-generaal van de FIFA, te staan. In die verklaring gaf het tweetal aan dat er fouten zijn gemaakt in de totstandkoming van het plan rond FIFA Forward Enterprise, zoals het bedrijf zou gaan heten dat de commerciële rechten van onder meer het WK moest gaan beheren. De CAF zegt zich te zullen blijven richten op de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal en zegt blijvend achter transparante besluitvorming te staan.