De vriendin van Mick Harren is dinsdag van de intensive care afgegaan, nadat zij na de geboorte van hun dochter Rocka Elena ernstige complicaties kreeg. Dat vertelt de volkszanger aan het ANP.

Volgens Harren ontstonden de problemen nadat de placenta na de bevalling niet loskwam. "De artsen hebben geprobeerd de placenta handmatig te verwijderen. Daarbij is haar baarmoeder volgens de artsen gekanteld. Dat is heel zeldzaam", zegt hij. "Ze schreeuwde het uit van de pijn. 'Ik ga dood', zei ze."

De 59-jarige Harren vertelt dat Kim (37) met spoed geopereerd moest worden en ongeveer 4 liter bloed verloor. Daarna werd zij kunstmatig beademd op de intensive care. "Je schrikt je echt te pletter. Toen ik haar zag, was ze een soort zombie."

Machteloos

De zanger zegt dat Kim al een voorgevoel had dat er iets mis zou gaan. "Ik zei nog: kom op, positief denken, het gaat heus niet verkeerd. Maar vooraf zei ze dat ze iets naars voelde aankomen."

Harren noemt de afgelopen dagen "een rollercoaster". "Om je vrouw zo te zien lijden, dat voelt zo machteloos. Overal kan ik wel proberen dingen op te lossen, maar hier was dat niet mogelijk. Ik moest toekijken."

Mentale klap

Wanneer Kim naar huis mag, is nog niet bekend. "De dokter heeft gezegd: vergis je niet, fysiek is dit heel zwaar, maar mentaal is het ook echt een klap."

Dochter Rocka Elena werd zaterdag geboren en maakt het goed.