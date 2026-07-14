Blue-zanger Lee Ryan heeft een nieuwe juridische nederlaag geleden in de zaak rond een incident aan boord van een vliegtuig in 2022. Het Britse hof wees dinsdag zijn verzoek af om zijn veroordeling wegens mishandeling met een racistisch motief aan te vechten. Dat melden Britse media, waaronder The Independent.

Ryan kreeg in 2023 een voorwaardelijke celstraf van een jaar nadat hij tijdens een vlucht van Glasgow naar Londen een stewardess had beledigd en haar bij de polsen had gegrepen. Volgens de rechters was de verklaring van de stewardess geloofwaardiger dan die van de zanger, die op het moment van het incident dronken was.

Een eerdere veroordeling voor bedreigend gedrag tegenover een bemanningslid werd in hoger beroep wel vernietigd. Ryan moet zich nu opnieuw melden bij de rechtbank voor de strafoplegging.