Vriendin Mick Harren opnieuw behandeld na complicaties

Kim, de vriendin van Mick Harren, heeft een aantal dagen nadat ze op de intensive care was beland na haar bevalling, opnieuw te maken met gezondheidscomplicaties. De volkszanger vertelt vrijdag aan het ANP dat er opnieuw een katheter is geplaatst nadat zijn vriendin plotseling last had gekregen van "helse pijnen in haar boven- en onderbuik".

Harren laat weten naar verwachting zaterdag samen het ziekenhuis te mogen verlaten. "Maar wel met een katheter en ongeveer zes weken herstel." Volgens hem heeft de situatie een grote emotionele impact op zijn vriendin. "Kim heeft vanaf de zwangerschap, de bevalling tot nu echt het hele pakket ellende wel gehad."

Harren maakte eerder bekend dat Kim met spoed werd geopereerd nadat de placenta na de bevalling niet los was gekomen. Ze verloor daarbij veel bloed, waarna zij kunstmatig werd beademd op de intensive care.