Deschamps wil periode als bondscoach afsluiten met overwinning

MIAMI (ANP/DPA) - Frankrijk neemt de wedstrijd om de derde plaats op het wereldkampioenschap tegen Engeland serieus. Dat zei Didier Deschamps, die zaterdag in Miami voor het laatst op de bank zit als bondscoach van de Fransen.

"We hebben de plicht om alles te geven en ons uiteindelijke doel te bereiken. We moeten respect hebben voor de sport. Het is een WK", aldus Deschamps, die veertien jaar lang bondscoach was. "Het Franse nationale team is het beste wat me ooit is overkomen." Deschamps past zijn basisopstelling op enkele plaatsen aan, zei hij.

Kylian Mbappé hoopt de topscorerstitel binnen te halen. De spits deelt nu nog de eerste plaats met de Argentijn Lionel Messi. Beide spelers scoorden acht keer. Mbappé kan ook de topscorer aller tijden in de WK-geschiedenis worden. Met twintig doelpunten staat hij nu één treffer achter op Messi. "Persoonlijk wil Kylian dat zeker bereiken", zei verdediger Ibrahima Konaté.