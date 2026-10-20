Vrouw beschuldigt Russell Brand in rechtszaak van verkrachting

Een vrouw heeft de Britse komiek Russell Brand ervan beschuldigd haar in 2009 tegen haar wil anaal te hebben verkracht. In een politieverhoor dat dinsdag werd afgespeeld tijdens de rechtszaak tegen Brand in Londen, vertelde ze dat de komiek doorging ondanks haar herhaalde verzoeken om te stoppen. De 51-jarige Brand ontkent alle beschuldigingen.

De vrouw verklaarde dat ze Brand na een van zijn optredens had ontmoet en later vrijwillig naar zijn huis was gegaan om seks met hem te hebben. Tijdens de seks zou hij haar echter zonder waarschuwing of toestemming anaal hebben gepenetreerd. Na afloop zou Brand haar hebben opgedragen de rommel op te ruimen. "Het is iets wat me sindsdien altijd is bijgebleven", zei de vrouw in het politieverhoor, waarin ze geregeld in tranen uitbarstte. "Ik heb mezelf jarenlang de schuld gegeven."

Ook twee andere vrouwen kwamen dinsdag aan bod in de rechtbank. Een van hen beschuldigt Brand van aanranding bij een radiostation in 2004 of 2005. De ander verklaarde dat hij haar seksueel had lastiggevallen tijdens werkzaamheden voor de Britse zender Channel 4.

Brand staat terecht voor drie verkrachtingen, drie aanrandingen en een geval van ontucht, die tussen 1999 en 2009 zouden hebben plaatsgevonden. In totaal hebben zes vrouwen aangifte tegen hem gedaan. De voormalige echtgenoot van zangeres Katy Perry ontkent de aantijgingen en houdt vol dat hij nooit seks heeft gehad zonder wederzijdse instemming. De rechtszaak gaat woensdag verder.