Bloomberg: Frans gistbedrijf overweegt bod op Nederlands Corbion

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Franse gistproducent Lesaffre overweegt een bod op zijn Nederlandse concurrent Corbion, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De niet-beursgenoteerde Franse onderneming zou financieringsopties bespreken voor een mogelijke overname van het in Amsterdam gevestigde beursgenoteerde bedrijf.

Lesaffre heeft nog geen besluit genomen, schrijft Bloomberg. Woordvoerders van beide bedrijven wilden tegenover het persbureau niet reageren.

Aandelen van Corbion zijn dit jaar op de beurs in Amsterdam ongeveer 30 procent meer waard geworden. Het speciaalchemiebedrijf produceert onder meer antioxidanten, fermentatie- en conserveringsingrediënten en smaakstoffen, die worden gebruikt in de voedingsmiddelen- en geneesmiddelenindustrie. Bij Corbion werken ruim 2400 medewerkers.

Het in 1853 opgerichte Lesaffre is gespecialiseerd in de fermentatie van micro-organismen voor het bakken van etenswaren en gebruik in de biotechnologie. Het bedrijf heeft ongeveer 11.700 medewerkers.