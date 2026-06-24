Vrouw rockmuzikant Jack White vraagt scheiding aan

Olivia Jean, de vrouw van de Amerikaanse rockmuzikant Jack White, heeft na een huwelijk van ruim drie jaar een echtscheiding aangevraagd. Volgens TMZ diende Jean de scheidingspapieren op 3 juni in Nashville in.

In de documenten beschuldigt Jean volgens TMZ de muzikant van "ongepast gedrag tijdens het huwelijk, waardoor verdere samenwoning onveilig en ongepast is". Jean heeft verder om partneralimentatie verzocht en geëist dat hij haar zorgverzekering blijft betalen. Zo stelt ze dat ze voor het betalen van haar rekeningen afhankelijk is van het inkomen van White.

Het echtpaar trouwde in 2022 op het podium in Detroit, nadat White haar diezelfde avond ten huwelijk had gevraagd. Hij deed het aanzoek voor het oog van het publiek in de Masonic Temple, zijn geboortestad. White was eerder getrouwd met zijn bandgenoot van The White Stripes, Meg White (1996-2000), en met de zangeres Karen Elson (2005-2013). Met de 47-jarige Elson heeft hij twee kinderen: dochter Scarlett (20) en zoon Henry (18).