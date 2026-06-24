Eerenberg zegt niet wat aanpassing box 3 kost en hoe te betalen

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Eelco Eerenberg (Belastingen) noemt geen cijfers over kosten en compensatie voor de gewenste aanpassing van de vermogensbelasting (box 3). De discussie over de inkomstentegenvallers voor de staatskas is volgens de D66-bewindsman "het politieke gesprek van het najaar."

Per jaar haalt de overheid zo'n 9 miljard euro op door het rendement op vermogens te belasten. Naar eenzelfde bedrag wil Eerenberg streven. "Maar van sturen op bedragen krijg je niet de beste politieke discussie."

Luc Stultiens (PRO) verwacht dat een aanpassing van het stelsel "vele miljarden" zou kosten. Eerenberg bevestigt dat min of meer: "Het zou vreemd zijn als het enkele honderden miljoenen zou zijn. Die inschatting is redelijk correct."

Coalitiepartijen VVD en CDA wilden desgevraagd niet zeggen hoe ze de aanpassing willen betalen en verwijzen naar het kabinet. PRO suggereert de erfbelasting of het toptarief voor vermogensbelasting te verhogen. JA21 vond dat het "elders in de begroting gevonden mag worden".