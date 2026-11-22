De vrouw van de veroordeelde acteur en komiek Russell Brand zegt dat zij zich voortaan aan de gevangenisregels zal houden. Dat zei Laura Brand in een nieuwe aflevering van de YouTube-serie Sunday Service, nadat afgelopen week ophef ontstond omdat zij een boodschap namens haar man voorlas.

"De aflevering van vorige week trok behoorlijk wat aandacht", zei Laura Brand in de nieuwe aflevering zondag. "Nu ik de kaders begrijp die zijn vastgesteld, zal ik die uiteraard respecteren".

De 51-jarige Brand zit sinds zijn veroordeling eerder deze maand in de gevangenis. Het is voor gevangenen niet zomaar toegestaan om verklaringen te delen waarvan de kans groot is dat deze kwetsend zijn voor slachtoffers. In de boodschap die zijn vrouw voorlas, stelde de komiek dat hij onschuldig is.

De Britse overheid deed een verzoek aan Google om de video op het kanaal van Brand te verwijderen, maar dit verzoek werd afgewezen.