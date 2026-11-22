LIVERPOOL (ANP) - Mauricio Pochettino heeft bij zijn debuut als hoofdtrainer van Manchester United met 4-0 verloren bij rivaal Liverpool. United speelde een groot gedeelte van de wedstrijd met tien man nadat Leny Yoro rood kreeg in de achtste minuut. De club uit Manchester staat nog altijd negentiende in de Premier League met 8 punten. Liverpool staat vierde en is door de overwinning tot op 1 punt genaderd van nummers 2 en 3 Brighton en Manchester City.

Matthijs de Ligt liet in de achtste minuut Liverpool-spits Alexander Isak lopen, die vervolgens door Yoro werd gevloerd. Yoro kreeg rood en Dominik Szoboszlai benutte de vrije trap die volgde. In de dertiende minuut verdubbelde Florian Wirtz de voorsprong van Liverpool. Hij schoot knap binnen op aangeven van Rio Ngumoha. Diezelfde Ngumoha en Víctor Muñoz zorgden ervoor dat de score in de tweede helft verder opliep.

Het was vooraf de vraag of Oranje-internationals Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong en Ryan Gravenberch op tijd fit zouden zijn. Ze misten de afgelopen interlandperiode van Oranje. Aanvoerder Van Dijk stond in de basis bij Liverpool. Frimpong begon op de bank en viel een kwartier voor tijd in. Gravenberch zat niet bij de wedstrijdselectie. Datzelfde gold voor Cody Gakpo, die volgens Liverpool niet meer heeft meegetraind sinds de interlandperiode vanwege een kuitblessure.

Bij Manchester United stond De Ligt voor het eerst dit Premier League-seizoen in de basis. Hij kampte aan het begin van dit seizoen met een rugblessure. Joshua Zirkzee werd in de rust in het veld gebracht door Pochettino.