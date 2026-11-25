In de zoektocht naar nieuwe leden van de Toppers zijn ook vrouwelijke collega's overwogen. Dat stellen de leden van de gelegenheidsgroep in gesprek met het ANP. Uiteindelijk was er over de komst van Mart Hoogkamer en Tino Martin als nieuwe Toppers "geen discussie". Na de komende editie op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei 2027 stopt René Froger als zingende Topper, Gerard Joling stapte eerder al uit de groep.

"Natuurlijk krijg je aan de zijkant toch wel heel veel DM'tjes en appjes van collegae. Maar er waren inderdaad wel heel veel dames bij", antwoordt Froger op de vraag of er bij het selectieproces van de nieuwe Toppers ook naar zangeressen is gekeken. "We hebben natuurlijk al heel veel dames in de show. Emma die dit jaar ook weer meedoet. Die vindt het fantastisch leuk en die doet het ook als geen ander", zegt hij over gastartiest Emma Heesters. "Zo hebben we eigenlijk elk jaar toch wel een aantal dames rondlopen."

"Het is een verlengstuk van het repertoire", vult Jan Smit aan. "Je kijkt naar hits, je kijkt naar ervaring. En ja, dan kom je uit bij deze twee", zegt hij over de 28-jarige Hoogkamer en de 42-jarige Martin. "Dus als je het puur feitelijk bekijkt, is het nooit een discussie geweest."