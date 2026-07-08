De Pride-maand is woensdagavond in De Nieuwe Kerk in Amsterdam officieel begonnen met de onthulling van de Walk of Pride. Het is een wandelroute van de Dam naar het Homomonument op de Westermarkt, die is aangegeven door 53 bronzen tegels.

Elke tegel is gewijd aan een persoon die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan de lhbtqia+-emancipatie. Onder hen zijn transgenderpionier Dirkje Kuik, politica Annemarie Grewel, de zwarte schrijver Edgar Cairo en koopman Jillis Bruggeman, de laatste persoon in Nederland die werd geëxecuteerd voor 'sodomie', seks met iemand van hetzelfde geslacht. Dat was in 1803.

De onthulling was het sluitstuk van een openingsceremonie in De Nieuwe Kerk. Onder leiding van presentator Cornald Maas waren er optredens, toespraken en gesprekken. Zo las spokenwordartiest Zaïre Krieger haar Regenbooggedicht voor en zongen Jeangu Macrooy en de zoon van Paul de Leeuw, Toby, het lied Mr Blue. Ook werd de tentoonstelling 'Queer Amsterdam, de roze stad' geopend. Die laat vier eeuwen queer geschiedenis van de hoofdstad zien.

25-jarig jubileum homohuwelijk

In een videoboodschap prees burgemeester Femke Halsema deze expositie, die vanaf donderdag te zien is voor het publiek. "Het queer leven heeft Amsterdam ongelooflijk veel gebracht. En alle verhalen verdienen het om bewaard, gedeeld en doorgegeven te worden. Juist nu is dat belangrijk. Want de tijd leert ons dat de vrijheden die door eerdere generaties zijn bevochten nooit vanzelfsprekend zijn", aldus Halsema.

De voormalige Canadese topzwemmer Mark Tewksbury hield de Pride Talk. Hij beschreef de lange weg naar zijn coming-out in een tijd dat gay zijn in de sport nog niet werd geaccepteerd. Ook hij waarschuwde net als Halsema dat er veel is bereikt voor en door de regenbooggemeenschap, maar dat achteroverleunen nog niet aan de orde is. "We mogen niet gemakzuchtig worden, we moeten luisteren naar de waarschuwende signalen. Ja, recente peilingen laten zien dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders de lhbti-gemeenschap steunt. Maar een kleine minderheid die dat niet doet, is machtiger, agressiever en hatelijker dan ooit", betoogde Tewksbury. "Daartegen opstaan is nodig in 2026."

Later deze maand, op 25 juli, begint de WorldPride, een internationale editie die twee weken duurt en in het Vondelpark wordt geopend door koningin Máxima. Halverwege is de Canal Parade. Het is de eerste keer dat Amsterdam gaststad is van de WorldPride. Aanleiding is het 25-jarig jubileum van het homohuwelijk. Nederland had daarmee destijds de wereldprimeur.