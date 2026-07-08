De van oorsprong Nederlandse formats De Verraders en The Voice maken ook dit jaar weer kans tijdens de uitreiking van de Emmy Awards, de belangrijkste Amerikaanse tv-prijzen.

De Verraders, in de VS bekend als The Traitors, maakt voor het derde jaar op rij kans in de categorie beste realitycompetitieprogramma. De voorgaande twee jaar werd de prijs ook gewonnen. Ook maakt het programma kans in vijf andere categorieën, waaronder beste regie. Alan Cumming is genomineerd voor beste presentator in een realitycompetitieprogramma.

The Voice is dit jaar enkel genomineerd in kleine categorieën als soundmixing, editing en lichtdesign. De zangtalentenjacht leverde John de Mol in het verleden dertien nominaties op in de categorie beste realitycompetitieprogramma. Hij verzilverde er vier.