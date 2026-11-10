De Britse komiek, presentator en kinderboekenschrijver David Walliams wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Volgens een gezamenlijk onderzoek van The Guardian en ITV News dat dinsdag uitkwam, zou de 55-jarige Brit zijn bekendheid hebben gebruikt om jonge vrouwen en tienermeisjes seksueel te benaderen. Walliams ontkent de beschuldigingen.

Twee vrouwen zeggen dat ze 15 jaar oud waren toen ze Walliams leerden kennen. Ze beschuldigen hem van grooming, waarbij iemand het vertrouwen van een minderjarige probeert te winnen met het oog op seksueel misbruik. Ook zou Walliams zijn positie bij het televisieprogramma Britain's Got Talent en zijn voormalige uitgever HarperCollins hebben misbruikt om vrouwen te benaderen.

The Guardian en ITV News spraken voor hun onderzoek met dertig bronnen die uit eigen ervaring over het gedrag van Walliams konden vertellen. De media bekeken daarnaast onder meer e-mails en berichten op sociale media.

Walliams probeerde via de rechter te voorkomen dat de beschuldigingen openbaar werden gemaakt. Zijn advocaten voerden aan dat publicatie ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor zijn psychische gezondheid. De rechter wees het verzoek vorige week af en oordeelde dat er een zwaarwegend publiek belang was bij de berichtgeving. "Ik ben geen seksueel roofdier. Ik heb de wet niet overtreden", schrijft Walliams in een reactie aan de journalisten. Wel erkent hij dat hij zich in sommige eerdere seksuele relaties ondoordacht heeft gedragen. Hij ontkent zijn bekendheid te hebben misbruikt.

Walliams werd bekend met de komedieserie Little Britain en was jarenlang jurylid van Britain's Got Talent. Ook schreef hij tientallen succesvolle kinderboeken. Uitgever HarperCollins besloot eind vorig jaar geen nieuwe boeken van hem meer uit te brengen, nadat er volgens Britse media klachten waren onderzocht over ongewenst gedrag tegenover jonge vrouwelijke medewerkers. Walliams ontkende deze aantijgingen.