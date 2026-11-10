MILAAN (ANP/RTR) - Tennisser Jannik Sinner rekent erop dat hij op tijd fit is voor de Australian Open van januari. De vijfvoudig grandslamkampioen kwam sinds het veroveren van de titel op Wimbledon in juli niet meer in actie door een knieblessure. De 25-jarige Italiaan moest zijn rentree meerdere keren uitstellen.

Sinner hoopt voor de Australian Open al enkele toernooien te spelen. "Ik mis het tennissen. Maar nu is het cruciaal dat ik goed voor mijn lichaam zorg, want ik wil nog tien tot vijftien jaar blijven spelen. In eerste instantie hadden we een onmogelijk doel voor ogen voor mijn terugkeer, dus hebben we een andere weg ingeslagen. Ik ben tennisser, geen arts, dus ik kan alleen op hen vertrouwen", zei de Italiaan tijdens een persconferentie in Milaan.

Sinner won de Australian Open in 2024 en 2025. Door zijn blessure is hij gezakt naar de tweede plaats op de wereldranglijst, achter de Duitser Alexander Zverev.