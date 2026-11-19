Waylon heeft fans die een kaartje hadden voor zijn geannuleerde Top 1000-concert uitgenodigd voor zijn aankomende show in Rotterdam. De zanger kan echter nog steeds niets betekenen voor mensen die liever hun geld terug willen, meldde hij donderdag in Eva. De show, Waylon's American Roadtrip, vindt plaats op 4 juli 2027 in Rotterdam Ahoy.

Fans kregen in september 2025 te horen dat het concert van november 2025 verplaatst zou worden. Daarna kwam echter geen informatie naar buiten over wanneer het optreden zou plaatsvinden. Het bedrijf achter de Top 1000-concerten van Waylon, Entertainment Networks B.V., ging in maart 2026 failliet, waardoor mensen met een kaartje achterin de rij van schuldeisers terechtkwamen.

De zanger kreeg veel kritiek, omdat hij slecht bereikbaar zou zijn over het concert. "Ik had de antwoorden niet. Zo simpel is het", aldus Waylon bij Eva. "Alles komt onder bewind van een curator, zo ook de Top 1000." Volgens de zanger had hij daarnaast "contractuele verplichtingen". "Dus ik kon niet zo heel veel zeggen en niet zo heel veel doen."

"We hebben een heleboel boze reacties gekregen", vervolgt Waylon. "Maar ook vooral heel veel liefde ontvangen." Presentatrice Eva Jinek vroeg de zanger wat mensen moeten doen als ze liever hun geld terug willen. "Dan moeten ze naar de curator", antwoordde Waylon. "Daar ben ik ook niet verantwoordelijk voor, dat gaat volledig buiten mij om."