BERLIJN (ANP) - Rusland is niet langer tegen veiligheidsgaranties voor Oekraïne naar het model van de wederzijdse bescherming die NAVO-landen onderling hebben afgesproken, zegt de Amerikaanse bemiddelaar Jared Kushner. Dat is volgens hem "een heel grote ontwikkeling die we voor elkaar hebben gekregen".

"Ik denk dat we de Russen zover hebben gekregen dat ze vrede hebben met de gedachte dat een veiligheidsgarantie voor Oekraïne gebaseerd zal zijn op artikel 5", zei Kushner na afloop van overleg met Oekraïne-bondgenoten in Berlijn. Hij verwees naar het NAVO-artikel waarin lidstaten uitspreken dat ze een aanval op een als een aanval op allen zullen beschouwen.

Oekraïne vraagt sinds de Russische invasie om het NAVO-lidmaatschap, maar alleen al door Amerikaans verzet is dat voorlopig uitgesloten. President Donald Trump en zijn gezanten opperen al langer dat Oekraïne "artikel 5-achtige" bescherming zou kunnen krijgen, in de hoop het land zo tot concessies aan Rusland te bewegen die een vredesakkoord dichterbij moeten brengen.