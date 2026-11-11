Wayne Rooney is door het Britse ITV gestrikt om mee te doen aan het televisieprogramma I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!. Het Engelse voetbalicoon is een van de sterren die vanaf volgende week te zien is in de realityshow.

De oud-profvoetballer volgt met zijn deelname in de voetstappen van zijn vrouw Coleen, die in 2024 meedeed. Zij eindigde toen als tweede. "Als je eraan meedoet, wil je ook winnen", zei hij. "Coleen heeft het al eens geprobeerd - ze eindigde destijds als tweede in het programma - dus ik ben hier om die titel alsnog naar de familie Rooney te brengen", aldus de oud-speler van Manchester United.

Ook Ricky Wilson, leadzanger van de Kaiser Chiefs, is in het nieuwe seizoen van het programma te zien. Andere deelnemers zijn actrices Claire Sweeney en Joanna Page, presentatrice AJ Odudu, internetpersoonlijkheid Jack Skipper en paralympisch basketballer Ade Adepitan. Adepitan is de eerste deelnemer in de geschiedenis van het programma die in een rolstoel zit.

In het programma wordt een groep beroemdheden gedropt in de wildernis. De realityshow telt inmiddels 26 seizoenen. De komende reeks speelt zich af in Australië en wordt gepresenteerd door het duo Ant & Dec.